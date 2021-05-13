Вдоль улицы Металлургов в Туле сделают велосипедную дорожку Фото: Игорь КОПЫТОВ

Обустройство велосипедной дорожки протяженностью 3 км на Металлургов от Восточного обвода до парка «Металлург» решено реализовать уже в рамках капитального ремонта этой улицы.

В перспективе — возможность закольцевать велодорожки в историческом центре Тулы: связать Казанскую набережную с Кремлевским садом вдоль Кремля, мимо Музея самоваров, а также прокладка маршрута по Музейному кварталу вдоль улицы Металлистов с соединением его через Черниковский и Союзный переулки с улицы Советской.

Напомним, в Туле в настоящий момент обустроено около 20 км велодорожек.