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Общество13 мая 2021 9:56

Вдоль улицы Металлургов в Туле сделают велосипедную дорожку

В Туле будут развивать велоинфраструктуру
Игорь КОПЫТОВ
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Вдоль улицы Металлургов в Туле сделают велосипедную дорожку

Вдоль улицы Металлургов в Туле сделают велосипедную дорожку

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Обустройство велосипедной дорожки протяженностью 3 км на Металлургов от Восточного обвода до парка «Металлург» решено реализовать уже в рамках капитального ремонта этой улицы.

В перспективе — возможность закольцевать велодорожки в историческом центре Тулы: связать Казанскую набережную с Кремлевским садом вдоль Кремля, мимо Музея самоваров, а также прокладка маршрута по Музейному кварталу вдоль улицы Металлистов с соединением его через Черниковский и Союзный переулки с улицы Советской.

Напомним, в Туле в настоящий момент обустроено около 20 км велодорожек.