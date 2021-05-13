13 мая десятки домов в Туле останутся без воды

12 мая десятки домов в Туле останутся без воды Фото: Алексей ФОКИН

Стали известны адреса, по которым сегодня будет ограничена подача воды. Так, с 10:00 и до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам: пос. Косая гора, ул. Пушкина, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ул. Луговая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ по адресу: пос. Косая гора ул. Луговая, 12.

Также не будет воды по ул. Кауля, 11-к1, 9, 9а, 7-к1, 20 в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ по адресу: Кауля, 11-к1.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.