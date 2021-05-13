Кто в Туле 13 мая останется без электричества Фото: Алексей ФОКИН

Отключения связаны с плановыми работами. Так, подача электроэнергии будет приостановлена по следующим адресам:

До 13:00 - Скуратовский микрорайон, 8, 8-а, 3, 7, 9; ул. Чкалова, 1-20; пр-зд Центральный, 2-18 (четн.), 1-31 (нечетн.); пр-зд Парковый, 1-15; пр-зд Красноглазевский, 4, 6, 8; п. Менделеевский: ул. Ленина, 15-а, 6-а, 3-а, 4-а, 2-а, 8-а, 7-а, 18-а, 1-а, 10-а, 18-б, 20-а, 21-а, 1-22; ул. Пионерская, 7-17, 8-б, 10-а.

До 16:00 - ул. Рязанская, 36-а, 34, 38-а, 34-а, 30 к. 2, 32 к. 1, 34 к. 1, 34 к. 2, 34 к. 3, 32 к. 2, 34 к. 4, 34-г; ул. Фрунзе, 20-а; ул. Рогожинская, 18; Мясново: ул. Чмутова, 85-а, 85-б, 85-г, 85-111 (нечетн.); 1-й Полюсный пр-зд, 1-5 (нечетн.), 2-8 (четн.); 18-й пр-зд, 4-18 (чётн.), 9, ; ул. Болотова, 1-а-е, 2-а-ж, 1-19 (нечетн.), 19-а, 22-а, 2-22 (четн.); ул. Кабакова, 38; ул. Глухополянская, 3-а, 5-а, 11-а, 19-а, 21-а, 18-а, 28-а, 30-а, 50-а, 50-б, 1-21 (нечётн.), 8-50 (чётн.); ул. Ново Глухополянская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8-а, 9, 9-а; ул. Гастелло, 1, 1-а; п. Менделеевский: ул. Ленина, 15-а, 6-а, 3-а, 4-а, 2-а, 8-а, 7-а, 18-а, 1-а, 10-а, 18-б, 20-а, 21-а, 1-22; ул. Пионерская, 7-17, 8-б, 10-а; ул. Шоссейная, 1-в.

До 17:00 - ул. Свободы, 11; ул. Пушкинская, 30; ул. Ф. Энгельса, 16.

До 18:00 - ул. Мира, 15-а, 15-б; ул. Тульского Рабочего полка, 100-б.