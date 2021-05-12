Робот Акинфий откроет в тульском Музее оружия акцию «Ночь в музее» Фото: Алексей ФОКИН

В ночь с 15 на 16 мая Тульская область присоединится в 15-й раз к всероссийской акции. Во всех муниципальных образованиях региона ждет более 100 тематических экскурсий, виртуальных программ, мастер-классов, конкурсов, представлений, лекций, концертов.

Так, первый сотрудник с искусственным интеллектом помоет посетителям Большого шлема освоить техники украшения оружия, пройти новую поисковую маршрутную программу «Капсула времени».

15 мая в 17:00 откроется новый музей в отреставрированном здании в Плавске, посвященный князьям Гагариным и истории села Сергиевское. В Тульском областном художественном музее презентуют выставку, посвященную художникам-передвижникам, которые стали выдающимся явлением русского искусства XIX века.

С 18:00 и до полуночи Музей станка в «Октаве» приглашает туляков и гостей города на выставку художника Андрея Люблинского «Хорошие/плохие», где посетители совершат увлекательное путешествие в мир придуманных героев и известных фигур в истории и современной культуре. В 20:00 на летней веранде посетителей ждет живое исполнение мировых хитов в «джаз-фьюжн-трактовке». В 21:00 выступят специальные гости – группа «Free sound».

В Тульском областном экзотариуме с 18:00 до 20:30 расскажут о работе лабораторий, разведении животных в условиях музея.