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Общество12 мая 2021 12:44

В Туле задержан эмоциально неуравновешенный поджигатель

Сообщение о пожаре оказалось с криминальным душком
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле задержан эмоциально неуравновешенный поджигатель

В Туле задержан эмоциально неуравновешенный поджигатель

Фото: Алексей ФОКИН

11 мая из Пролетарского округа поступило сообщение о пожаре в частном доме. Однако у прибывших на место специалистов появились основания полагать, что возгорание произошло в результате поджога.

Выяснилось, что 51-летний мужчина во время ссоры со своей бывшей женой, проживающей в квартире, разлил на пол горючую жидкость и стал поджигать ее. В результате никто не пострадал, оказалось лишь повреждено напольное покрытие.

Подозреваемый признался в противоправном деянии.