В Туле задержан эмоциально неуравновешенный поджигатель Фото: Алексей ФОКИН

11 мая из Пролетарского округа поступило сообщение о пожаре в частном доме. Однако у прибывших на место специалистов появились основания полагать, что возгорание произошло в результате поджога.

Выяснилось, что 51-летний мужчина во время ссоры со своей бывшей женой, проживающей в квартире, разлил на пол горючую жидкость и стал поджигать ее. В результате никто не пострадал, оказалось лишь повреждено напольное покрытие.

Подозреваемый признался в противоправном деянии.