Что покажут в мае в Тульской филармонии

Тульская филармония опубликовала программу на май. Фото: Алексей ФОКИН

Тульская филармония опубликовала программу мероприятий на май - туляков ждет насыщенная культурная программа.

Так, уже завтра, 13 мая, в Концертном зале пройдет VII Международный Хоровой Фестиваль. Туляки услышат полувиртуальный концерт «Здравствуй, мир!». Трансляция выступлений коллективов будет проходить в прямом эфире из своих стран.

14 и 15 мая в Концертном зале филармонии выступит народный артист РФ Денис Мацуев в сопровождении Тульского филармонического симфонического оркестра. 15 мая будет дана программа «И классика, и джаз».

22 мая в Колонном зале Дворянского собрания пройдет концерт «БАХ ПРИ СВЕЧАХ». Произведения знаменитого композитора исполнят лауреаты международных конкурсов, RENAISSANCE-квартет и ансамбль солистов Тульского филармонического симфонического оркестра.

А 28 мая для любителей этники в Концертном зале филармонии выступит Государственный ансамбль песни и танца Республики Коми «АСЪЯ КЫА». Север-песня, север-танец. Главный хормейстер - лауреат премии Правительства Республики Коми Алексей Разбаков.