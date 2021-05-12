В Туле состоялось заседание суда по делу экс-министра информатизации Артура Контрабаева Фото: Алексей ФОКИН

Следствие предполагает, что фигуранты были соучастниками при похищении 68 миллионов бюджетных средств. Деньги были выделены на создание новой информационной системы для тульского здравоохранения, но вместо эксклюзивной новинки в регионе была внедрена уже ранее разработанная программа с рядом недостатков.

Сторона защиты не признает вину подсудимых и ходатайствует о проведении новой судебной экспертизы.

Уголовное дело по данному преступлению было заведено на одного экс-министра еще в 2017 году и летом 2020 года было закрыто из-за отсутствия состава преступления. Однако было заведено новое уголовное дело, где фигурантов стало двое.

Следующее заседание назначено на 17 мая. К этому времени прокуратура подготовит позицию по заявленным ходатайствам. Суд в этот день примет решение, будет ли дело возвращено на доследование или будет рассмотрено по существу.