Сотрудников детских оздоровительных лагерей привьют от коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

Приоритетом при приеме на работу станет факт вакцинированным против COVID-19 сотрудниками. При этом весь персонал будут ежедневно тестировать. Та же эпидемическая обстановка не позволит родителям навещать детей в летних лагерях.

В целом, в этом году в регионе будут работать 18 загородных оздоровительных организаций, 1 лагерь палаточного типа, 388 лагерей с дневным пребыванием, 41 лагерь труда и отдыха. В соответствии с санитарными правилами по COVID-19 организации отдыха и оздоровления могут быть заполнены не более чем на 75%. Планируется оздоровить порядка 82% детей школьного возраста.