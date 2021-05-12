Кто в Туле сегодня останется без электричества Фото: Алексей ФОКИН

Отключения связаны с плановыми работами. Так, подача электроэнергии будет приостановлена по следующим адресам:

До 12:00 - ул. Фрунзе, 20-а.

До 16:00 - ул. Металлургов,41-а, 45-в, 45-г, 41-б, 43-а, 41, 43-в, 46, 45-е, 43-б; ул. Волкова, 1 к.1, 1 к. 2, 3 к.1, 3 к. 2, 3 к. 4, 7, 3, 5, 1 к. 3; ул. Приупская, 22, 12-а; ул. Рязанская, 36-а, 34, 38-а, 34-а, 30 к. 2, 32 к. 1, 34 к. 1, 34 к. 2, 34 к. 3, 32 к. 2, 34 к. 4, 34-г.

До 19:00 - Новомосковское ш., 6, 8, 22, 24, 24-а, 46, 38; ул. Рязанская, 48, 48-а.