Где в Туле не будет электричества 12 мая Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 12 мая, в Туле в ряде домов отключат электроэнергию. В это время рабочие будут устранять дефекты электрооборудования.

Так, с 9:00 до 16:00 электричество отключат в домах по адресам:

- ул. Металлургов,41-а, 45-в, 45-г, 41-б, 43-а, 41, 43-в, 46, 45-е, 43-б;

- ул. Волкова, 1 к.1, 1 к. 2, 3 к.1, 3 к. 2, 3 к. 4, 7, 3, 5, 1 к. 3;

- ул. Приупская, 22, 12-а;

- Новомосковское ш., 6, 8, 22, 24, 24-а, 46, 38;

- Насосная станция; ул. Фрунзе, 20-а;

- ул. Рязанская, 36-а, 34, 38-а, 34-а, 30 к. 2, 32 к. 1, 34 к. 1, 34 к. 2, 34 к. 3, 32 к. 2, 34 к. 4, 34-г, 48, 48-а.