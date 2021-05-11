В Плавске ограбили местного жителя, вынеся из его дома металлические вещи Фото: Алексей ФОКИН

В Плавске ограбили местного жителя, вынеся из его дома металлические изделия. Полиция задержала злоумышленников.

По предварительной информации несколько злоумышленников разбили окно в доме плавчанина, когда его не было дома. Забравшись внутрь, они нашли там изделия из металла, которые потом вынесли для того, чтобы впоследствии продать.

Сотрудники полиции задержали причастных к краже. Ими оказались трое соседей потерпевшего, 25-летний неработающий ранее судимый парень и два его подельника - 24 и 28 лет. В совершенном преступлении они признались. Похищенное было найдено при них. Сейчас правоохранители выясняют все детали такой кражи.