За 11 ударов ножом приятеля житель Донского отправится в колонию Фото: Алексей ФОКИН

В Донском молодой мужчина забил ножом приятеля и теперь на долгий срок отправится в колонию. Уголовное дело рассмотрел местный суд.

Как было установлено в ходе судебного следствия, вечером 12 января в Донском 24-летний местный житель будучи пьян, получил сообщение знакомой о том, что ее ребенка ударил один из их приятелей. Разозлившись, мужчина взял нож и пошел искать обидчика. Догнав приятеля недалеко от улицы Октябрьская, обвиняемый ударил его по меньшей мере 11 раз ножом. Удары пришлись в голову, шею, грудь и другие части тела.

От полученных повреждений 32-летний мужчина скончался через несколько минут на остановке. Суд приговорил жителя Донского к 9 годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.