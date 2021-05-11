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Происшествия11 мая 2021 15:21

В Тульской области опрокинулась «Lada Granta»: пострадал ребенок

Авария случилась вечером 7 мая в Суворовском районе
Елена Иргиз
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В Тульской области опрокинулась «Lada Granta»: пострадал ребенок

В Тульской области опрокинулась «Lada Granta»: пострадал ребенок

Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области опрокинулась «Lada Granta»: пострадал ребенок. Авария случилась вечером 7 мая в Суворовском районе.

По предварительной информации, в прошедшую субботу около 19:50 18-летний молодой человек, будучи за рулем «Lada Granta», столкнулся с «ВАЗ 211540», за рулем которого была 37-летняя женщина. От столкновения «Granta» вылетела в кювет и перевернулась.

В аварии пострадал 12-летний мальчик, который сидел на заднем сидении «Lada Granta» без детского кресла и не был пристегнут ремнем безопасности. Его с различными травмами доставили в больницу.

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