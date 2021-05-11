В Тульской области опрокинулась «Lada Granta»: пострадал ребенок Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области опрокинулась «Lada Granta»: пострадал ребенок. Авария случилась вечером 7 мая в Суворовском районе.

По предварительной информации, в прошедшую субботу около 19:50 18-летний молодой человек, будучи за рулем «Lada Granta», столкнулся с «ВАЗ 211540», за рулем которого была 37-летняя женщина. От столкновения «Granta» вылетела в кювет и перевернулась.

В аварии пострадал 12-летний мальчик, который сидел на заднем сидении «Lada Granta» без детского кресла и не был пристегнут ремнем безопасности. Его с различными травмами доставили в больницу.