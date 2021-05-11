Жителя Тулы будут судить за поджог двух автомобилей Фото: Алексей ФОКИН

Жителя Тулы будут судить за поджог двух автомобилей. Уголовное дело рассмотрит Привокзальный районный суд.

Следствие установило, что 5 ноября 2020 года ранее судимый 55-летний туляк вылил на автомобиль «Лада» горючую жидкость и поджог его. Таким же образом три недели спустя, 23 ноября того же года, он уничтожил и машину «Луидор 3010 GV». Общая стоимость сожженных автомобилей составила 2 450 000 рублей.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.