Жители Косой Горы в Туле пожаловались на транспорт в городе Фото: Алексей ФОКИН

Жители Косой Горы в Туле пожаловались на транспорт в городе. По их словам, люди часами не могут уехать, так как нет ни маршруток, ни автобусов. Местные обращались и к перевозчикам, и в городской отдел организации дорожного движения, и на горячую линию губернатора, но проблема по-прежнему стоит на месте.

"Уехать с Косой горы не возможно, по субботам и воскресениям и после 19:00 жизнь умирает", жалуется жительница Елена.

Местные предлагают продлить маршрут №33 что бы ездил через детский сад, Комсомольскую, Лесную в Судаково, а на 34 добавить автопарк. Также предлагают увеличить количество автобусов на маршруте № 28.

Городская администрация прокомментировала эту жалобу, отметив, что вопрос увеличения транспортных услуг, оказываемых в рассматриваемом направлении, в настоящее время прорабатывается.