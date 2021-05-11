Вакцина "ГамКовидВак" ("Спутник V")

В Тульской области появились случаи мошенничества с вакциной «Спутник V». Об этом предупреждает региональное министерство труда и социальной защиты.

Так, жителям области рассылают информационные письма, в которых просят финансовой помощи для закупки данной прививки. Такие рассылки являются недостоверными, информация в них - ложная.

Министерство просит граждан тщательно проверять подобные сообщения. Всю достоверную информацию жители Тульской области могут узнать на официальных страницах Роспотребнадзора, министерства здравоохранения, правительства области или на портале Госуслуг.