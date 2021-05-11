В Туле в открытии мотосезона приняли участие более 800 байкеров

В мероприятии приняли участие более 800 байкеров Фото: материалы пресс-служб

В Туле 10 мая открылся мотосезон. В официальном мероприятии 10 мая на площади Ленина приняли участие более 800 байкеров. Мотопробег в честь этого события начался у памятника Героям-энергетикам. Участники проследовали по проспекту Ленина до площади Ленина.

В этом году открытие общегородского мотосезона приурочили к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Участников мотопробега и жителей и гостей Тулы приветствовали власти города. А после мероприятия зрители могли увидеть выступления участников мотоклубов, а также концерт местных артистов.