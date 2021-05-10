Более ста единиц военной техники приняли участие в Параде Победы в Туле Фото: Игорь КОПЫТОВ

Военный парад, посвященный 76-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне собрал более 1500 человек – служащих Тульской воздушно-десантной дивизии, подразделения спасателей МЧС, судебных приставов, юнармецев и кадетов, а также курсанты возрожденного Тульского Суворовского училища.

Принимал парад начальник Тульского территориального гарнизона – командир 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии, гвардии полковник Евгений Тонких.

Также в торжественном мероприятии было задействовано 120 единиц техники.

На трибунах за шествием наблюдали почти 5 тысяч человек.