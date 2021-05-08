Сегодня, 8 мая, в 16.30 начнется последний домашний матч сезона РПЛ Фото: материалы пресс-служб

«Арсенал» сейчас ведет борьбу за сохранение прописки в РПЛ. Выше 13-й строчки команда уже не поднимется, но еще может опуститься в зону прямого вылета. Тульский клуб может этого избежать уже по итогам этого тура, если победит, а «Ротор» или «Уфа» в своих матчах не выиграют.

Фан-зона перед матчем готовит ряд сюрпризов для болельщиков - сладкие подарки для юных болельщиков, концерт «РайКом Бэнд» и выступление зажигательной группы поддержки. Рядом с клубным магазином пройдет турнир по мини-футболу, а также мини-турниры по панна футболу один на один. Принять участие в набирающем популярность виде уличного футбола сможет любой желающий.

К слову, последний матч «Рубин» — «Арсенал Тула» закончился со счетом 3:1. Это позволяет предположить, что сегодня всех ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.