Сегодня, 8 мая, в ближайшие часы в центре Тулы ограничат движение транспорта Фото: Алексей ФОКИН

Ограничения будут действовать по улице Жаворонкова на участке от улицы М. Тореза до проспекта Ленина, по улице Агеева на участке от улицы Николая Руднева до проспекта Ленина. На этих участках до 22.00 запрещена остановка и стоянка машин, а также до 22.00 ограничено транспортное движение.

Также временно ограничена продажа алкоголя из-за футбольных матчей в магазинах, расположенных на расстоянии менее 1000 метров от стадиона «Арсенал» до 21:30 будет.