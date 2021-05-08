Сегодня, 8 мая, инспекторы ГИБДД устроят облаву на нетрезвых водителей в одном из городских округов Тулы Фото: Алексей ФОКИН

С целью пресечения фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД проведут массовые проверки водителей.

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет. В случае же повторного управления в состоянии опьянения водителя ждет уже уголовное наказание.