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Общество8 мая 2021 11:05

Сегодня, 8 мая, инспекторы ГИБДД устроят облаву на нетрезвых водителей в одном из городских округов Тулы

С 21 до 23 часов на территории Пролетарского района пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»
Игорь КОПЫТОВ
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Сегодня, 8 мая, инспекторы ГИБДД устроят облаву на нетрезвых водителей в одном из городских округов Тулы

Сегодня, 8 мая, инспекторы ГИБДД устроят облаву на нетрезвых водителей в одном из городских округов Тулы

Фото: Алексей ФОКИН

С целью пресечения фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД проведут массовые проверки водителей.

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет. В случае же повторного управления в состоянии опьянения водителя ждет уже уголовное наказание.