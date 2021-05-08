Накануне Дня Победы в Тульской области зажегся еще один «Вечный огонь» Фото: материалы пресс-служб

Пламя памяти зажгли на Кургане Бессмертия, расположенного на территории поселка Сестрики. Частица огня была доставлена к мемориалу на боевой машине «Катюша», которая двигалась в составе автоколонны от «Вечного огня» в Сквере памяти Белева, где Вечный огонь горит уже почти шесть лет.

Почетное право зажечь «Вечный огонь» было предоставлено Юлии Внуковой, которая принимала участие в создании Кургана еще в 1967 году, и молодым бойцам поискового отряда «Белевский рубеж».

Для того, чтобы пламя на Кургане Бессмертия на постоянной основе горело, был проложен газопровод протяженностью 807 метров. При прокладке газопровода использовался метод горизонтально-наклонного бурения для прохождения под лесополосой.