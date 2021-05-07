В Туле за финансовые махинации будут судить бывшего министра инноваций Артура Контрабаева Фото: Алексей ФОКИН

В Туле будут судить бывшего министра инноваций и информатизации Тульской области Артура Контрабаева. Он обвиняется в растрате крупной суммы денег.

Отметим, что Контрабаев попался на махинациях при создании внедрении в Тульской области региональной информационной системы здравоохранения (РИСЗ). Деньги бывший чиновник с подельником присвоили, а вместо новой системы регион получил созданный еще 15 лет назад продукт.