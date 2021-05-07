В Туле высадят более 360 тысяч цветов

В Туле высаживают однолетние цветы Фото: Алексей ФОКИН

В Туле высаживают однолетние цветы. Так, на клумбах города появятся бархатцы и бегонии - таких цветов уже посадили около 24 000. Всего запланировано 360 000 саженцев однолетних и многолетних цветов. В их числе есть и розы - их планируют высадить более чем на 100 клумбах.

Уже усажены цветами сквер АиФ, проспект Ленина, клумбы возле памятника В. Рудневу и на углу улицы Советской и Красноармейского проспекта. Однолетние цветы сменят на них тюльпаны во второй половине мая.

Также в городе посадят почти 460 кленов, лип и рябин, а также около 3200 кустов сирени спиреи и других. Кроме того, на проспекте Ленина, на площади Победы и возле памятника В. Рудневу положат декоративную щепу в виде георгиевской ленты, а на улице Советской щепу уложат в лунках около деревьев.