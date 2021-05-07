В Туле утром 7 мая прошла репетиция парада
Фото: Алексей ФОКИН
В Туле утром 7 мая проходит репетиция парада. Из-за проезда техники по улицам города в ряде мест перекрыто движение транспорта.
Напомним, проезд закрыт c 10:00 до 13:00:
- пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской;
- ул. Пушкинская на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена;
- ул. Лейтейзена;
- ул. Мосина на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской;
- ул. Колетвинова на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской;
- ул. Староникитская на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской;
- ул. Дзержинского на участке от ул. Советской до Садового переулка;
- ул. Никитская; - Чапаевский проезд;
- ул. Тургеневская на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской.