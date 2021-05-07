В Туле утром 7 мая прошла репетиция парада Фото: Алексей ФОКИН

В Туле утром 7 мая проходит репетиция парада. Из-за проезда техники по улицам города в ряде мест перекрыто движение транспорта.

Напомним, проезд закрыт c 10:00 до 13:00:

- пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской;

- ул. Пушкинская на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена;

- ул. Лейтейзена;

- ул. Мосина на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской;

- ул. Колетвинова на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской;

- ул. Староникитская на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской;

- ул. Дзержинского на участке от ул. Советской до Садового переулка;

- ул. Никитская; - Чапаевский проезд;

- ул. Тургеневская на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской.