Мужчина хотел защитить свои накопления и потерял их Фото: Алексей ФОКИН

В Новомосковске мошенники выманили у местного жителя более 3 миллионов рублей. Мужчина хотел защитить свои накопления и потерял их, попутно заимев множество кредитов.

Как рассказал 55-летний местный житель, ему позвонил какой-то неизвестный и представился работником несуществующей организации «Всероссийский союз банков». Звонивший рассказал, что якобы на деньги мужчины, находящиеся на банковском счету, покушаются мошенники и предложил перевести сбережения на другой, «защищенный» счет.

Новомосковец согласился, однако мошенник на этом не остановился. В течение последующих нескольких дней он убеждал пострадавшего мужчину взять несколько кредитов, якобы чтобы заблокировать попытки взять более крупные кредиты на его имя, не допустить доступа к сбережениям и др.

В общей сложности житель Новомосковска перевел на счета мошенников 1 миллион 127 тысяч рублей личных сбережений и 2 миллиона рублей кредитных средств, однако доступа к якобы защищенному счету он так и не получил. Тогда мужчина обратился в полицию.

Сейчас в местном отделе МВД возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленников разыскивает полиция, и напоминает, что если вас просят перевести деньги на «защищенные счета» - это попытка украсть ваши сбережения. Таких счетов не существует, не поддавайтесь на угрозы и уговоры. Только злоумышленники могут по телефону требовать сообщить реквизиты банковских карт или осуществить транзакции.