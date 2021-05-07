В Узловой мужчина по пьянке зарезал приятеля Фото: Алексей ФОКИН

В Узловой мужчина по пьянке зарезал приятеля. Теперь узловчанин пойдет под суд за убийство.

По версии следствия, преступление случилось 9 марта. Тогда 47-летний местный житель выпивал в квартире своих знакомых, поссорился с одним из гостей и ударил его два раза ножом в грудь. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

Сейчас уголовное дело направлено в Узловский городской суд. За такое убийство жителю Узловой грозит до 15 лет колонии.