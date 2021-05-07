Житель Тульской области по пьянке забил свою мать до смерти

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Житель Тульской области забил до смерти свою мать. Приговор по уголовному делу вынес местный суд.

Как было установлено в ходе судебного следствия, днем 29 декабря 2020 года 40-летний безработный мужчина, проживающий в поселке Куркино, был пьян и подрался со своей матерью, избив ее кулаками и ногами, а затем еще и ударил декоративной фигурой в виде колонны. От полученных травм 70-летняя женщина умерла на месте. Желая скрыть следы преступления, мужчина поджег квартиру и скрылся.

На следствии житель Куркина признался, что убил мать в состоянии наркотического опьянения. Суд приговорил горе-сына к 14 годам колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.