В Тульской области нашли 9 боеприпасов времен войны

ГУ МЧС России по Тульской области

В Тульской области спасатели обезвредили 9 опасных боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Их обнаружили в Белевском районе около деревни Башкино.

Среди них были:

- артиллерийский снаряд 50 мм;

- минометная мина 82 мм;

- две гранаты Ф-1;

- граната М-39;

- четыре спринг-мины.

Спасатели напоминают жителям и гостям Тульской области, что в случае обнаружения взрывного устройства, гранаты или снаряда, необходимо немедленно сообщить о находке в полицию или службу спасения, указав все подробности во время обнаружения. Дожидаясь прибытия оперативных служб, нельзя подходить к боеприпасам близко, а тем более трогать, вскрывать или перемещать находку.

В случае чрезвычайной ситуации обращайтесь в Единую службу спасения по телефонам «01»или «112».