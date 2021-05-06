7 мая Тулу посетят участники V ежегодной патриотической акции «Автопробег «Огонь памяти» Фото: материалы пресс-служб

Старт акции дан в Москве. Ее цель - доставить частицу Вечного огня от Кремлевской стены ветеранам Великой Отечественной войны в регионы. Около ста таких зажженных ламп планируется доставить из Москвы в Смоленск, Великий Новгород, Вологду, Липецк, Нижний Новгород и небольшие населенные пункты по пути следования. Лампы передадут администрациям городов, чтобы те могли самостоятельно распространить частицу Вечного огня и передать его ветеранам.

В этом году в пробеге принимают участие 8 человек на трех автомобилях УАЗ «Патриот». Из Тулы колонна автомобилей следует в Богородицк, Ефремов, а завершается маршрут в Липецке.