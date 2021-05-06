В Тульской области открылся сезон кражи велосипедов Фото: Алексей ФОКИН

Так, в Веневском районе 35-летний безработный житель поселка Свиридовский из сарая возле дома в слободе Коломенской совершил кражу велосипеда «Новотрек». В селе Спасское Новомосковского района также безработный и ранее неоднократно судимый 36-летний житель деревни Ольховец из подъезда дома похитил велосипед «Стелс». В самом Новомосковске мужчина возле магазина по улице Мира на 10 минут оставил без присмотра велосипед стоимостью 40 тысяч рублей. Тот, естественно, был похищен проходившим мимо нигде не работающим 32-летним местным жителем.

Во всех случаях похищенные велосипеды изъяты и возвращены законным владельцам. Совершившие кражи задержаны и будут привлечены к установленной законом ответственности.