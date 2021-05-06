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Общество6 мая 2021 15:52

В Тульской области открылся сезон кражи велосипедов

За прошедшие сутки раскрыли три таких преступления
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области открылся сезон кражи велосипедов

В Тульской области открылся сезон кражи велосипедов

Фото: Алексей ФОКИН

Так, в Веневском районе 35-летний безработный житель поселка Свиридовский из сарая возле дома в слободе Коломенской совершил кражу велосипеда «Новотрек». В селе Спасское Новомосковского района также безработный и ранее неоднократно судимый 36-летний житель деревни Ольховец из подъезда дома похитил велосипед «Стелс». В самом Новомосковске мужчина возле магазина по улице Мира на 10 минут оставил без присмотра велосипед стоимостью 40 тысяч рублей. Тот, естественно, был похищен проходившим мимо нигде не работающим 32-летним местным жителем.

Во всех случаях похищенные велосипеды изъяты и возвращены законным владельцам. Совершившие кражи задержаны и будут привлечены к установленной законом ответственности.