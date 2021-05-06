В Тульской области у женщины украли кошелек в супермаркете: вор пойман Фото: Алексей ФОКИН

Жертва оставила в торговом зале сетевого супермаркета, расположенного по улице Ленина в городе Щекино без присмотра на холодильнике свой кошелек с 22 тысячами рублей, чем и воспользовался воришка.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа при просмотре записи камер видеонаблюдения быстро установила личность злоумышленницы. Ей оказалась нигде не работающая и ранее судимая 44-летняя местная жительница, которая была задержана.

Сама она дала признательные показания, и теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.