Тула
Еще
Радио
Тула
Еще
Радио
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 мая 2021 14:49

В Тульской области у женщины украли кошелек в супермаркете: вор пойман

Щекинскими полицейскими раскрыта кража крупной суммы денег
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий
В Тульской области у женщины украли кошелек в супермаркете: вор пойман

В Тульской области у женщины украли кошелек в супермаркете: вор пойман

Фото: Алексей ФОКИН

Жертва оставила в торговом зале сетевого супермаркета, расположенного по улице Ленина в городе Щекино без присмотра на холодильнике свой кошелек с 22 тысячами рублей, чем и воспользовался воришка.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа при просмотре записи камер видеонаблюдения быстро установила личность злоумышленницы. Ей оказалась нигде не работающая и ранее судимая 44-летняя местная жительница, которая была задержана.

Сама она дала признательные показания, и теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.