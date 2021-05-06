В Туле обвиняют в злоупотреблении полномочиями бывшего начальника вневедомственной охраны Фото: Алексей ФОКИН

Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Как следует из материалов дела, подсудимый организовал охрану нескольких объектов в Тульской области без заключения договоров на оплату этих услуг. Так же установлено, что Ланцов подключил сигнализацию своего дома и парикмахерские салоны супруги и ее сестры к пульту централизованного наблюдения вневедомственной охраны. Однако услуги эти не были оплачены. По заключениям экспертов, федеральный бюджет таким образом недополучил более миллиона рублей.

Кстати, уточним, что Ланцов проработал на своей должности с мая 2012 года до осени 2020 года и был уволен за совершение поступка, порочащего честь и достоинство сотрудника ведомства.

Судебное заседание было отложено для вызова необходимых свидетелей.