В Тульской области задержаны подозреваемые в серии нападений на АЗС Фото: Алексей ФОКИН

Злоумышленники совершили три разбойных нападения на автозаправки, причем на одну и ту же станцию наведывались дважды.

В первом случае поздней ночью на 140-м километре автодороги «Дон» один из подозреваемых воспользовался газовым баллончиком, чтобы проникнуть в кассовое помещение. Там он от женщины-оператора потребовал деньги, держа в руке, предположительно, топор. Та не смогла отказать грабителю - нанесенный ущерб составил 45 тысяч рублей. Во втором случае похитители дважды с разницей в несколько недель врывались также по ночам на АЗС 146-го километра той же трассе «Дон», забрав в сумме 81 тысячу рублей. Оперативникам удалось установить личность одного из преступников — им оказался ранее судимый и безработный мужчина 28 лет, который признался во всех трех разбоях. Он же «сдал» и подельника — также ранее судимого и неработающего 34-летнего жителя Московской области.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье 162 УК РФ «Разбой».