Больше ста миллионов рублей заложено в обновленный бюджет Тульской области 2021 года на коммунальное хозяйство Фото: Алексей ФОКИН

Так, в целом расходы увеличены на 5,5 млрд рублей - с 96,4 млрд рублей до 101,8 млрд рублей. При этом только на жилищно-коммунальное хозяйство - на 2,8 млрд рублей.

2 237 млн рублей предполагается потратить на переселение из аварийного жилищного фонда. Еще 11 млн рублей - на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и 100,9 млн рублей - на коммунальное хозяйство.