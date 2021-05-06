Капитальный ремонт улицы Металлургов в Туле завершат к концу лета Фото: Алексей ФОКИН

Из-за погодных неурядиц ремонт начался недавно, с некоторым сдвигом по планирующимся срокам. На данный момент объем проведенных работ на Металлургов оценивается всего в 3%. Вместе с тем, предстоит провести не только ремонт дорожного полотна, а комплексные мероприятия по замене тротуаров, остановочных павильонов, смотровых колодцев, ремонт покрытия съездов на прилегающие улицы, созданию велодорожек и более эстетичного вида улицы. Также будет решен давно наболевший вопрос вопрос воды с проезжей части.

Протяженность ремонтируемого участка — 3,97 км, площадь ремонтируемого дорожного покрытия — 63 тыс. кв. м.