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Общество6 мая 2021 9:52

7 мая в центре Тулы временно запретят остановку транспорта и изменят схему движения

Обусловлено это проведением конкурса военных строевых песен
Игорь КОПЫТОВ
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7 мая в центре Тулы временно запретят остановку транспорта и изменят схему движения

7 мая в центре Тулы временно запретят остановку транспорта и изменят схему движения

Фото: Алексей ФОКИН

Парадные расчеты, участвующие в военных парадах, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов пройдут строем по площади и проспекту Ленина.

Так, 7 мая с 00:00 до 14:00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта позади площади Ленина, а также по проспекту Ленина на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской. С 10:00 до 14:00 ограничат движение всех видов транспорта на пл. Ленина, по проспекту Ленина.

На этот период также изменится схема движения городского общественного транспорта.