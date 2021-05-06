6 мая за порядком в Туле проследит Николай Комаров

6 мая за порядком в городе проследит Николай Комаров Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 6 мая, дежурный – заместитель начальника главного управления по благоустройству – начальник отдела по благоустройству главного управления администрации города Тулы по Советскому территориальному округу Николай Комаров Александрович.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: 47-20-34, 47-20-37 и 1391 – (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).