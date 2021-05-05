«Химик-Арсенал» из Тульской области разгромил молодежку «Факела» Фото: материалы пресс-служб

В 22 туре первенства ПФЛ группы «Запад» фарм-клуб «Арсенала» на своем поле крупно обыграл со счетом 8:0 аутсайдеров турнира – молодежный коллектив воронежского «Факела».

Уже на 28-ой минуте счет открыл Роман Изотов, а закрыл первый тайм Сергей Мягкий. Второй тайм открыл Дмитрий Илюхин. На 63-ей и 65-ой минутах ещё два гола добавили опять Роман Изотов и Эмрах Набатов, а на 70-й - Егор Кудинов. Через 9 минут хет-трик в матче оформил все тот же Изотов, и добил «Факел» на 82-й минуте Александр Гребенщиков.

Такого безответного избиения новомосковское поле еще не видало. Однако, турнирное положение «Химика-Арсенала» так и не изменилось — коллектив Сергея Подпалого по-прежнему на 10-й строчке.