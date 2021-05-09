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Общество9 мая 2021 14:27

Танцы послевоенного времени ждут туляков на Казанской набережной

В честь Дня Победы здесь будет работать танцплощадка
Источник:kp.ru
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Танцы послевоенного времени ждут туляков на Казанской набережной

Танцы послевоенного времени ждут туляков на Казанской набережной

Фото: Игорь КОПЫТОВ

На берегу Упы в 18.00 начнется Всероссийская акция «Рио Рита – радость Победы», в которой сможет принять участие каждый желающий.

Вместе с клубом аргентинского танго «Nuestro tango» туляки станцуют самые популярные танцы послевоенного времени.

А в 19.10 на сцене у стен Кремля пройдет праздничный концерт при участии творческих коллективов и исполнителей города Тулы, Тульской областной филармонии имени И.А. Михайловского и Губернаторского духового оркестра под управлением заслуженного артиста РФ Полислава Балина.