Сегодня Тула наполнится звучанием песен военных лет Фото: Алексей ФОКИН

Так, с 12.00 на площади Победы будут звучать песни военных лет, с 14.00 – работать «Фронтовая концертная бригада».

На Казанской набережной прозвучат песни и стихи Победы, здесь выступят творческие коллективы и исполнители. А в 19.10 стартует праздничный концерт при участии творческих коллективов и исполнителей города Тулы, Тульской областной филармонии имени И.А. Михайловского и Губернаторского духового оркестра под управлением заслуженного артиста РФ Полислава Балина.

В 19.05 на главной городской площади пройдут молодежные акции «Синий платочек» и «Майский вальс», а завершит все в 22.00 салют Победы.