Три года условно за избиение задержанного: в Тульской области осужден бывший полицейский Фото: Алексей ФОКИН

Так, следствием и судом установлено, что днем 9 июня 2020 года в помещении для задержанных отделения полиции в поселке Дубна находившийся при исполнении служебных обязанностей помощник оперативного дежурного толкнул мужчину, задержанного за совершение административного правонарушения и шумно пытавшегося добиться своего освобождения. Мужчина упал и получил переломы ноги, что относится к тяжким телесным повреждениям.

Приговором суда 32-летнему бывшему полицейскому по ч. 2 ст. 118 (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) и п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия) назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 2 месяца, условно, с испытательным сроком 3 года. Кроме того, его на время лишили права занимать должности, связанные с работой в правоохранительных органах.