Поздравление губернатора Тульской области Алексея Дюмина с Днем Победы

Это священный, самый главный праздник для каждого из нас. Мы встречаем его с чувством глубочайшего уважения к ветеранам Великой Отечественной войны. Они выстояли в самое тяжелое для страны время и добыли такую дорогую для всех нас Победу. Отдаем дань памяти павшим на полях сражений освободительной войны.

В этом году мы отмечаем 80-летие героической обороны Тулы. Это особое событие для наших жителей, чьи деды и прадеды вместе со всей страной сражались и трудились во имя победы. Уверен, что мы отметим его достойно.

Мы всегда будем помнить о самоотверженности и несгибаемой стойкости нашего народа, спасшего мир от фашизма, заплатившего за это непомерно высокую цену.

Пусть сплоченность и мужество поколения победителей служат примером для нынешних и будущих защитников Отечества.

От всей души желаю всем нам благополучия, добра, мирного неба над головой! Берегите себя и своих близких!