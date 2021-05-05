Ежегодный международный Фестиваль авторской песни «Поле Куликово» пройдет в конце мая Фото: материалы пресс-служб

Так, в нынешнем году Фестиваль авторской песни «Поле Куликово» состоится в Монастырщино с 28 по 30 мая. Организаторы рассчитывают, что в этом году его удастся провести, как и раньше, под открытым небом, но окончательное решение будет принято только за неделю до начала.

Если же Фестиваль не разрешат проводить на открытом воздухе, то конкурсные работы победителей и их онлайн-концерты будут транслироваться в те же даты (28-30 мая 2021 года) на музейных страницах фестиваля в социальных сетях.

Пока же организаторы открыли прием заявок от участников конкурса. В этом году можно заявиться в 5 взрослых и 3 детских номинациях.