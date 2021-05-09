В тульских парках туляков ждет «Бревно силы»

Так, театр костюма «Контур», вокальные группы, фольклорный ансамбль, кавер-группа «Пряник Band» и хэдлайнер — русский фольклорный ансамбль «Совечера» - с часу дня ждут всех как в Белоусовском парке, так и в «Патриоте». Свои развлекательные программы подготовили и Комсомольский с Пролетарским парками.

Также в ЦПКиО в ротонде, начиная с 15.00 будет играть ансамбль медных духовых инструментов «ТolstoyBand», с 16.00 - инструментальный квартет «Легенда» и программа от театрально-концертного центра «Эрмитаж», с 17.00 - струнный ансамбль «El classic». А возле фонтана кроме выставки-ярмарки тульских мастеров, с 14.00 до 17.00 пройдет мастер-класс «Георгиевская ленточка». С 14.00 до 18.00 будут действовать интерактивные площадки силомер «Патриот», «Бревно силы», «Симулятор лыж».

Другие интерактивы - «Богатырский молот», полоса «Шины», силомер «Боксер», родео «Граната» с 14.00 до 18.00 ждут посетителей парка «Патриот», где также в детском городке с 14.00 будет работать кукольный театр.