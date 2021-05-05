5, 6 и 7 мая будет ограничено движение и остановка транспорта Фото: Алексей ФОКИН

В эти дни с 10:00 до 16:00 будет проводиться опиловка деревьев по ул. Тимирязева в районе дома 99-а. На это время запретят остановку и стоянку всех видов транспорта, а также ограничено движение трамвайного транспорта

Так, движение трамваев маршрутов № 12 и № 13 будет осуществляться по измененной схеме. № 12 «пос. Менделеевский – ул. Штыковая» половиной состава поедет по схеме: пр-т Ленина - ул. Болдина - ул. Оружейная - ул. Агеева - ул. Ф. Энгельса - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. М. Горького, а второй половиной: Перекопский переулок - ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. М. Горького.

№ 13 «пос. Менделеевский – ст. Металлург» также частью подвижного состава по схеме: пр-т Ленина - ул. Болдина - ул. Оружейная - ул. Агеева - ул. Ф. Энгельса - ул. Советская - Чулковский мост - ул. Пролетарская - ул. Епифанская - ул. Марата - ул. Плеханова - ул. Металлургов, второй — по сокращенному пути: Перекопский переулок- ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская - Чулковский мост - ул. Пролетарская - ул. Епифанская - ул. Марата - ул. Плеханова - ул. Металлургов.