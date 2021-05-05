В Туле продают памятник истории и культуры регионального значения Фото: соцсети

Объявлена приватизация дома №4 литера Б по улице Коминтерна более известного как «Жилой дом И.Д. Сушкина» по реестру памятников истории и культуры регионального значения.

Площадь построенного в XIX веке двухэтажного каменного здания с антресолями в стиле позднего классицизма - 681 кв. м. Также у северо-западного угла дома сделана поздняя пристройка дворового входа с лестницей.

Начальная стоимость лота – 13 млн рублей. Предыдущие торги 12 февраля этого года не состоялись.