Накануне Дня Победы в тульских музеях зазвучат песни военных лет Фото: Алексей ФОКИН

Так, 6 мая Тульский военно-исторический музей приглашает поклонников театрального искусства в музейно-выставочный комплекс тульского кремля на камерный спектакль по пьесе Алексея Арбузова «Мой бедный Марат». Его представит народный студенческий театр «Синяя Птица» Тульского областного колледжа культуры и искусства. Начало в 18.00.

7 мая в 14.00 посетители Выставочного зала смогут посетить концерт военной песни, послушать рассказ о подвигах женщин на войне и послушать лекцию «Известные поэты о войне». Также всех ждут на концерте «Песни Победы» в Мемориальном музее Н.И. Белобородова. Начало в 15.00.

8 мая в 11.00 в музее «Тульские самовары» состоится лекция «Тульские врачи в годы Великой Отечественной войны». Узнать больше о ратной доблести туляков позволит экскурсия в Тульском областном краеведческом музее. Начал во 12.00.