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Общество4 мая 2021 14:53

Завтра, 5 мая, в центре Тулы будет ограничено движение

Связано это с еще одной репетицией парада Победы
Игорь КОПЫТОВ
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Завтра, 5 мая, в центре Тулы будет ограничено движение

Завтра, 5 мая, в центре Тулы будет ограничено движение

Фото: Алексей ФОКИН

Так, на период проведения репетиции парада будут ограничены для движения следующие улицы:

- с 06:00 до 13:00 будет перекрыта сама площадь Ленина и улица Менделеевская.

- с 10:00 до 13:00: пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской, ул. Пушкинская на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена, ул. Лейтейзена, ул. Мосина на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской, ул. Колетвинова на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской, ул. Староникитская на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской, ул. Дзержинского на участке от ул. Советской до Садового переулка, ул. Никитская, Чапаевский проезд, ул. Тургеневская на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской.

На период вводимых ограничений движение городского пассажирского транспорта также будет осуществляться по измененной схеме.