Тула
Еще
Радио
Тула
Еще
Радио
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 мая 2021 14:14

Дело алексинского стрелка рассмотрит Центральный районный суд Тулы

Материалы переданы решением областного суда по ходатайству прокуратуры
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий
Дело алексинского стрелка рассмотрит Центральный районный суд Тулы

Дело алексинского стрелка рассмотрит Центральный районный суд Тулы

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Дело бывшего стажера полиции, обвиняемого по двум статьям УК РФ, решено передать и рассмотреть заново по причине того, что есть вероятность оказания давления на присяжных из Алексина.

Напомним, суть истории: молодой человек застрелил человека 10 ноября 2019 года в Алексине в ходе конфликта между ним и его братом с одной стороны и группой лиц — с другой. В конце 2020 года присяжные оправдали алексинца. Однако уже в марте 2021 года оправдательный приговор был отменен после того, как в ноябре 2020 года, 24-летнему брату подсудимого несколько раз выстрелили в голову, и тот погиб на месте.

Второй раз дело тоже будут рассматривать присяжные.