Дело алексинского стрелка рассмотрит Центральный районный суд Тулы Фото: Игорь КОПЫТОВ

Дело бывшего стажера полиции, обвиняемого по двум статьям УК РФ, решено передать и рассмотреть заново по причине того, что есть вероятность оказания давления на присяжных из Алексина.

Напомним, суть истории: молодой человек застрелил человека 10 ноября 2019 года в Алексине в ходе конфликта между ним и его братом с одной стороны и группой лиц — с другой. В конце 2020 года присяжные оправдали алексинца. Однако уже в марте 2021 года оправдательный приговор был отменен после того, как в ноябре 2020 года, 24-летнему брату подсудимого несколько раз выстрелили в голову, и тот погиб на месте.

Второй раз дело тоже будут рассматривать присяжные.